『女性の休日』を見てため息をついた理由「めちゃくちゃ元気になったし、すごくいい映画だった。『私も声をあげたい！』と思った。でも、『私は休むから』と夫に子どもを託して出かけられるのか……。実際には、私も参加したかったなぁ、と思いながら行くことができない自分が想像できて、ちょっと絶望もした」10月25日に公開された映画『女性の休日』。公開早々、友だちのA美とK子の3人で、映画を観に行った。先の発言は、40代で