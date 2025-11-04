ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。遊撃手として世界一に貢献したムーキー・ベッツ内野手（33）は3連覇を果たし、自身5個目のチャンピオンリング獲得に向け、意欲を示した。大観衆の前でマイクを握ったベッツは「俺がここに来てから、勝ちっぱなしだ」とワイルドに言い放