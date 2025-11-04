毎年大人気のリサマリ「クリスマスコフレ」が、2025年も登場します♡今年は“気持ち”と“環境”にフィットするをテーマに、3つのシリーズ「ルビー」「アリーナ」「ジュエリー」を展開。11月19日（水）の発売に先駆け、10月27日（月）より予約がスタート。上質なレースやラメ糸を贅沢に使った華やかなランジェリーは、頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。 3つの世界