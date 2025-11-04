「骨董品・古本・居酒屋『三福』」で、昭和の大投資家「エビ銀」と出会った20代の夫婦・信二と姫奈。エビ銀に株投資のいろはを教わる2人は、次の投資候補を探していきます。本稿では、奥山月仁氏の著書『株小説エビ銀路地裏の大投資家が教えてくれたこと』より、「身近なお宝株」発掘術を紹介します。身近な成長株のヒントツピッ、ツピッ、ツピッ、ツピッ、ツピッ。ゴールデンウィークが明け、信二と姫奈は次の投資候補を探すこ