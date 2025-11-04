11月1日（土曜日）2日（日曜日）、大阪南港のインテックス大阪で、おおさかホビーフェス2025が開催されました。プラモデル、ラジコン、フィギュア、エアガン、鉄道模型、そしてなぜかプロレス。いろいろてんこもりの、関西最大級のホビーの祭典の模様をお伝えいたします。【写真】初代のガンダムの輝きは色あせませんいきなり溢れる鉄道模型への愛会場に入ると、ステージではちょうど「THE 鉄道座談会」が始まるところでした。