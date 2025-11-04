＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞年間女王争いで独走状態の佐久間朱莉に待ったをかけるのは、メルセデス・ランキング（以下、MR）3位の河本結。最終日に「67」と伸ばして2打差の2位に食い込んだ。MR1位の佐久間と同2位の神谷そらは、最終組からスタートしたが、伸ばしきれずともに7位。わずかではあるが差を縮めた。【写真】河本結さんがドレスアップしました最終組