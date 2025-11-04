愛知県一宮市で3日午後、自転車に乗っていた60歳の男性が乗用車にはねられ死亡しました。警察によりますと、一宮市高畑町2丁目の国道22号で3日午後0時半ごろ、男性(60)が乗っていた自転車が、脇の道から走ってきた乗用車に出合い頭にはねられました。男性はすぐに病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕された乗用車の運転手で一宮市のパート・足立智博容疑者(55)は、