シンガーソングライターの石崎ひゅーいが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)に出演することが4日、発表された。同日放送の第5話から登場する。中条あやみ演じる柏倉椿の元カレ・亮役の石崎ひゅーい女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務める本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の