●「アントニオ猪木選手権」敗北でまさかの悔し泣き 2023年1月にスタートし、4年目突入を控えるフジテレビ系お昼の生バラエティ番組『ぽかぽか』(毎週月〜金曜11:50〜)。今年に入ってから、ネットニュースでは打ち切り説などネガティブな記事も散見されるが、実は放送開始以来、視聴率は徐々に上昇しており、MCのハライチ(岩井勇気・澤部佑)、神田愛花をはじめとする現場は、今も変わらず明るい雰囲気で毎日の生放送に臨んでいると