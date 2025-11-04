2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。赤いノースリーブの衣装ショットを披露した。「私服ではあまり持っていない赤を着てみました」中川さんは、テレビ番組の収録について報告し、赤いノースリーブと黒いスカートを合わせたコーデを投稿。「今回は、私服ではあまり持っていない赤を着てみました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された