酒蒸しは、日本酒の蒸気で食材を加熱することで旨味と香りを引き出す調理法。魚介・肉・野菜・キノコなど、さまざまな食材が使えるので、レシピのバリエーションが豊富です。今回は、そんな酒蒸しのおすすめレシピ7選をご紹介します。王道のアサリを使った酒蒸しをはじめ、鶏肉・キノコ・カキなど多彩な具材を使用したレシピが登場。ぜひ参考にしてみてくださいね！■【やみつき必至】アサリの酒蒸し酒蒸しといえば定番のアサリ。