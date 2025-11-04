肉や魚介をさっとお湯にくぐらせるしゃぶしゃぶは、手軽でヘルシーな人気の鍋料理です。昆布だしの基本から、ワインやトマトベースの変わり種、さらにはタイ風まで、食卓が盛り上がる絶品レシピ9選をご紹介します。ぜひ、みんなでワイワイ囲んでみてください！【昆布だし香る】牛肉で基本のしゃぶしゃぶお家で本格的にしゃぶしゃぶを楽しむなら、だしにこだわるのがポイント。昆布だしを沸騰させたら、牛肉を1枚ずつ入れて火を通し