ドル円は１５４円台前半で上下動上げ一服も高値圏での推移継続＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台前半での上下動が続いた。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回ったほか、仕入れ価格指数が１月以来の低水準となったことで、関税の影響は峠を越したのではとの見方もエコノミストから出ている。そのような中、結果を受けてドル安が強まり、ドル円は１５３円台に瞬間下落する場面も見られたも