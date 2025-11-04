ニューヨーク市長選のマムダニ候補＝3日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】全米最大都市の東部ニューヨーク市長選の投開票日を4日に控え、選挙管理委員会は2日夜、9日間の期日前投票者が約73万5千人に上ったと発表した。ニューヨーク・タイムズ紙によると、2021年の前回選の4倍以上で市長選では過去最多。若者や労働者層を中心に関心が高まっている。選挙戦は民主党の左派ゾーラン・マムダニ氏（34）とアン