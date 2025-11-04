サンマルクカフェは、2025年11月6日から26年1月8日まで、キットカットとコラボした期間限定メニュー4品を販売します。サクサク食感が楽しいチョコスイーツクロワッサン×キットカットのサクサク食感が楽しめるチョコクロをはじめ、スムージー、ホットチョコ、パフェが登場します。・プレミアムチョコクロ Made with KITKATクロワッサン生地に、オリジナルチョコレートとプチサイズのキットカット2本を包んで焼き上げた、サクサク食