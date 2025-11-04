肩コリ、冷え、むくみ、不眠……。検査をしても「異常なし」と言われるのに、体が重く、気分も晴れない。そんな“なんとなく不調”の背景にあるのが、体内にたまった「老廃物の滞り」です。その老廃物を流し、体を内側から整えるメソッドをまとめたのが、矢上真理恵さんの新刊『すっきり自力整体』。「自力整体」とは、整体師や鍼灸師の手技を自分自身におこなうメソッド。老廃物を流し、痛みやコリ、不定愁訴の改善を目指します。