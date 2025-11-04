リーズの田中碧は11月２日、プレミアリーグ第10節のブライトン戦で２試合連続の先発出場を果たした。だが、前節と違い、チームは完敗している。開幕から２試合でスタメンに名を連ねた田中だが、負傷で戦列を離れている間に、新戦力のショーン・ロングスタッフとアントン・シュタッハが台頭。復帰後もベンチスタートが続いた。だが、10月に連敗を喫したダニエル・ファルケ監督は、第９節ウェストハム戦で田中を再びスタメンに