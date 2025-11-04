バドミントンの志田千陽選手が3日、都内で行われたイベント「TENTIAL Potential Project」に登場。参加者との交流を行いました。志田選手は2024年パリ五輪で松山奈未選手との“シダマツペア”で女子ダブルス銅メダルを獲得。その後、8月の世界選手権を最後にペアを解消し、現在は五十嵐有紗選手と新たなペアを組んでいます。この日のイベントではバドミントン体験会の参加者へアドバイスを送ったほか、自らもラケットを握りプレー