2025年10月19日(日)、千葉・幕張メッセ国際展示場7・8ホールにて開催された音楽フェス「SAMURAISONIC」。ロックやヒップホップなど多彩なジャンルのアーティストが集い、音楽好きにはたまらない一日となった。DUALはその中で、経営者バンドとして独自の存在感を放つステージパフォーマンスを披露し、会場を大きく盛り上げた。≪開演前から最高潮──DUALのライブが放ったエネルギー≫転換が終わり1曲目のイントロが鳴った瞬