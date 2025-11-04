10月の体操世界選手権で個人総合3連覇を成し遂げた橋本大輝選手。3日、都内にて日本生命主催のサステナビリティのイベントに参加しました。イベントは2部構成。1部の体操教室では幼稚園生から中学生が参加し、マット運動と跳び箱のレッスンを受けました。橋本選手は「一番大事なことは怖いことから目をそらさず、思いっきりやること」とアドバイス。さらに実演ではマットでバク転をし、着地をピタリ。跳び箱を使ってあん馬の旋回を