戦う度に強くなる。「大和証券Mリーグ2025-26」11月3日の第1試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が個人2勝目となるトップを獲得した。中盤に親倍満ツモで試合の主導権を握ると、その後もチャンスとみるや積極的なリーチ攻勢で加点を続け、ファンを魅了した。【映像】覚醒の瞬間！中田花奈、完璧選択での倍満ツモシーンこの試合は東家から中田、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、赤坂ドリブンズ