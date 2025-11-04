輸出拠点の横浜港で船積みを待つ自動車＝横浜市【ニューヨーク共同】日本の自動車大手4社が3日発表した10月の米新車販売台数は計39万5202台と、前年同月より1.8％増加した。ハイブリッド車（HV）を中心に需要が堅調で2社の販売が前年同期を上回った。トヨタ自動車は2桁の伸び率となった。トヨタは11.8％増の20万7910台だった。「トヨタ」ブランドと高級車ブランド「レクサス」の販売がそれぞれ10月として過去最高だった。スポ