イスラエル軍による停戦後の攻撃でがれきと化した建物の中で暮らすパレスチナ人家族＝3日、ガザ北部ガザ市（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマス幹部は3日、自治区ガザでイスラエル軍の攻撃による死傷者が連日出ているとして「停戦合意違反だ」と反発した。イスラエル軍はハマスの拠点排除を掲げ、支配地域周辺で砲撃や空爆などを実施している。ハマス系列メディアによると、3日には北部ガザ市で