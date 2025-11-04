【モデルプレス＝2025/11/04】BS-TBSでは、2026年1月8日より新作ドラマ「ゲームチェンジ」（毎週木曜よる11時〜11時30分／全10話）を放送決定。俳優の中沢元紀が初の単独主演を務める。【写真】「あんぱん」千尋役「ぴったりな2文字」達筆書道◆中沢元紀、初の単独主演決定本作は、人生の岐路に立つ若者3人がそれぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・