10月13日に幕を閉じた、大阪・関西万博。半年もの間続いた祭典が終わってしまい、いまだ“万博ロス”という方々を救う、うれしいニュースが届きました。なんと、10月24日（金）より、万博会場内のセブンイレブンで話題となった抹茶スムージーの全国発売がスタートしたのです！セブンイレブン「宇治抹茶スムージー」万博会場内で空前の大ヒットとなった商品の復活に、SNSではすでに、「万博では入れなかったからうれしい」「ま