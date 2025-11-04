フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、11月4日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。私的な今年のヒット商品を聞かれ、「遅ればせながら…ChatGPTです（笑）」と語った。この日、軽部真一アナから「井上さんにとっての今年のヒット商品は？」と聞かれた井上アナは「ちょっと…遅ればせながら…ChatGPTです（笑）」と回答。そして「先月からようやく使い始めて、楽しくて！私、いま」と興奮気味の話すと