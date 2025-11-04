福本莉子×高橋恭平 福本莉子と高橋恭平が、WOWOWで放送・配信中の連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」（10月31日・金曜午後11時〜）でW主演を務める。福本はヒロイン・木下仁菜子、高橋は仁菜子の初恋の相手となる一ノ瀬蓮を演じる。原作は、漫画家・咲坂伊緒氏の“青春三部作”のひとつであり、後に続く『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』の原点とも言える同名作品。全10巻にわたる物