福岡県飯塚市で3日車を運転中、追突事故を起こした58歳の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと3日午後5時前、飯塚市片島の交差点で、赤信号で停止していた車に、軽乗用車が追突しました。この事故によるケガ人はいませんでした。軽乗用車を運転していた男から酒の臭いがしたため、警察が呼気を調べたところ、基準値の3倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕