愛知県豊橋市で3日夕方、原付バイクの男性が軽ワゴン車にはねられ死亡しました。警察によりますと、豊橋市前田南町2丁目の交差点で3日午後6時半すぎ、右折しようとした原付バイクが対向車線を直進してきた軽ワゴンにはねられました。この事故で、原付バイクの50代くらいの男性が大動脈損傷で死亡しました。警察は、軽ワゴンを運転していた豊橋市の会社員・奥幸大容疑者(55)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。「間