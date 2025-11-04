【経済ニュースの核心】高市トレードで日経平均5万円突破も…日銀利上げは“年内絶望”、円安・物価高に「出口なし」「この内閣では『経済あっての財政』の考え方を基本とします。『強い経済』を構築するため、『責任ある積極財政』の考え方の下、戦略的に財政出動を行います」10月24日の所信表明演説で、高市早苗首相はこう強調した。成長戦略のためには積極的な財政出動が必要という論理だが、問題はその財源だ。高市氏は「