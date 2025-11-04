大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第3話が4日の今夜放送される。【写真】四季（宮崎あおい）との“仮初”の夫婦生活に慣れつつある文太（大泉洋）本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太に大泉洋、文太の謎多き妻・四季に宮崎あおい、文太のエスパー仲間・桜介にディーン・フジオカ、円寂に高畑淳子、半蔵に宇野祥平