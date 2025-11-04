◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、広島グリーンアリーナ）シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１４歳以下男子は中学２年の小林右京（木下アカデミー）が初制覇した。１日に行われた男子ダブルスと２種目Ｖを達成。「２冠したいと思っていたので、めっちゃうれしい」とはにかんだ。決勝はダブルスのパートナーでもあり、８月の全国中学校体育大会（全中）決勝で戦った大野颯真（木下アカデミー）と