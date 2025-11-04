◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、広島グリーンアリーナ）シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１３歳以下男子は岡田蒼空（そら、成立学園中）が初優勝を飾った。決勝では昨年の全日本選手権ホープスの部（小学６年以下）決勝で敗れていた丹波颯音（愛工大明電中）に３―０で雪辱。「小学生の時は決勝で負けることが多かった。中学生になって切り替えて決勝で勝ててうれしい。どんな相手にも挑戦者の