◆卓球全日本選手権カデットの部最終日（３日、広島グリーンアリーナ）シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１３歳以下女子で第１シードの松島美空（１２）＝田阪卓研＝は決勝で村松心菜（１３）＝ミキハウスＪＳＣ＝に２―３で敗戦。女子ダブルスとの２冠はならず、２年連続の準Ｖとなった。松島美は悲願の初Ｖへ驚異的な粘りを見せた。決勝はゲームカウント０―２、８―１０の崖っぷちから２ゲームを奪い返し