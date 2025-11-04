「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手は堂々の英語スピーチを披露。終了後に出来栄えを問われると「まぁまぁまぁ、はい。緊張はしました。去年、無茶ぶりされたので準備してました」と明かした。イベントでマイクを向けられるとスペイン語で「おはよう」とあいさつし球場を盛り上げた。さらにポストシー