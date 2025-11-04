【ニューヨーク共同】週明け3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前週末比226.19ドル安の4万7336.68ドルで取引を終えた。米製造業の景況感の悪化を受け、売り注文が優勢だった。米サプライ管理協会（ISM）による10月の製造業総合景況指数が市場予想に反して前月から低下し、関税措置による米景気の下押し懸念が高まった。米政府機関の一部閉鎖が長期化する影響を警戒した売りも出た。ハイテク株主体のナ