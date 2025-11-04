泊原発3号機の再稼働に関する住民説明会が札幌市内で開かれました。道主催の説明会は後志管内以外では初めてです。札幌市中央区できのう開かれたのは泊原発3号機の再稼働に関する説明会です。道が主催する説明会は後志管内以外では初めてで、国や北電から、日本のエネルギー政策や泊原発の安全対策が説明されました。原発再稼働後には家庭向けの電気料金がおよそ11パーセント値下げとなる試算も示されましたが、参加者