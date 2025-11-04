今日の日本列島は、移動性高気圧に覆われ、北日本から西日本にかけて広い範囲で秋晴れとなるでしょう。日本海側の天気も回復し、穏やかな一日となりそうです。ただし、沖縄・奄美は前線の影響で雲が多く、雷を伴った激しい雨に警戒が必要です。気温は、朝は放射冷却で全国的に冷え込みが強まります。日中も最高気温は平年並みか低めで、空気はヒンヤリと感じるでしょう。風も弱まり穏やかな陽気となる予想ですが、朝晩の寒さに合わ