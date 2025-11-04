関西でタレントとして活躍する藤原宏美さんは、41歳のときに突然左胸の痛みに襲われ、乳がん0期の非浸潤がんと診断されます。ショックを受けながらも、治療法を決断するために経験者や看護師に相談したところ── 。 【写真】藤原さんをそばで常に見守ってくれた夫と（3枚目/全12枚） 胸の痛みでわかった「乳がん0期」 ラジオの仕事に励む藤原宏美さん ── 今から8年前、41歳のときに乳がんがわかり、闘病さ