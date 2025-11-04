「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手はパレード後に行われた祝勝イベントでスピーチし、「来年、次のリングを獲りにいく準備はできている。さぁ、行こう」と語り、場内から大歓声がわき起こった。冒頭で「僕が言いたいのは、このチームを本当に誇りに念っています。みなさんは世界最高のファンです」と語りかけると大歓声。そして「来年、次のリングを獲りにいく準備はできている。さ