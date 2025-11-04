名古屋市西区で1999年11月に発生した主婦殺害事件をめぐり、被害者の夫の高校時代の同級生だった安福久美子容疑者（69）が逮捕された。元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は、逮捕の約2カ月前となる2025年9月、取材班とともに現地を訪れていた。被害者である奈美子さん（当時32）が殺害された現場は、いまも夫の高羽悟さん（69）が、そのままの状態で保存している。【映像】事件が起きたアパートの様子（実際の映像）秋山氏は