台湾メディアの三立新聞網によると、台湾を訪れた日本人が「先を争うように」買っていく土産物が台湾のネットユーザーを驚かせた。記事はまず、日本が台湾人に人気の海外旅行先になっているのと同時に、日本人の間でも台湾は人気が高いと紹介。そして、「台湾には名物がたくさんあって大勢の日本人観光客がお土産を買っていく」と続けてから台湾土産としてよく知られるパイナップルケーキの名を挙げ、さらには「台湾LV（ルイ・ヴィ