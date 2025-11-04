「高品質な服」と聞いて、欧米のハイブランドをイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、アパレル商社でデザイナー兼パタンナーを務めているリサさんは、「日本製の服にも、高品質で着心地のいいものがたくさんあるのです」と語ります。そこで今回は、リサさんの著書『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。【図】肩傾斜のあるTシャツ・ないTシャツは何が違う？* * * * * * *