世界的アクションスターのジャッキー・チェンさんが“本人役”を演じた映画『パンダプラン』が、2026年に日本で公開されることが発表されました。本作は、ジャッキーさんの長いキャリアの中で、主演作で初めて“自分自身”を演じた映画で、誘拐された赤ちゃんパンダ『フーフー』を国際的な犯罪組織から救出するため、様々なトラブルに立ち向かう物語。2024年10月に中国で公開されると、わずか1日と15時間で興行収入6000万元（約13.