球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を達成したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地を置くロサンゼルス市内で優勝パレードを行った。ＷＳ第２、６戦に先発し、第７戦に救援登板し、３勝を挙げて日本選手では２００９年の松井秀喜（ヤンキース）に次いで２人目のＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）はインタビューに「最高の時間です。すごく盛り上がってうれしい。チームメートに感謝したい。また頑張りたい」と語