ＤｅＮＡの村田修一新２軍監督（４４）が３日、独特な言い回しで育成に全力を注ぐことを誓った。１４年ぶりに古巣に復帰した今季は野手コーチとして主に１軍の打撃部門を担当。来季は１軍で戦える戦力の育成を求められるファームに配置転換となった。「送り出した選手がナイターで活躍する。これほどうまい（酒の）ツマミはないと思う」。手塩にかけて育てた選手のプレーを見ながら、うまい酒を飲むという願望を明かした。この