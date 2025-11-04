【全5回の第5回】「原稿料は川口松太郎の10分の1」――そんな言葉に、昭和文壇の空気がにじむ。昭和7年生まれの作家・五木寛之さんは、戦前・戦中・戦後を通して「昭和百年」の大半を生き抜いてきた人物だ。そんな五木さんが語る昭和の記憶には、“人と人との距離”や“紙とペンの手ざわり”が息づいている。第1回直木賞を受賞した川口松太郎は、昭和を代表する人気作家のひとり。“文壇の格差”と“編集者との距離”をめぐ