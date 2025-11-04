現在、「退職代行サービス」をめぐるトラブルが話題になっているが、それだけ退職が普通のことになったということだろう。中高年にしてみれば人生の一大事だと思いがちだが、若年層にとっては「他人にそこは任せればいいッス♪」みたいな軽いノリなのである。かくいう私は27歳の時、新卒から4年間勤めた会社を辞めた。当時付き合っていた女性から言われたことを、昨今の「お手軽退職」について考えてみたい。【取材・文＝中川淳