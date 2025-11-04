第2回【安倍元首相狙撃の「真犯人は闇の勢力」といった“陰謀論”はなぜ後を絶たない？「山上被告が犯人じゃなかったら」…素朴な“もしも”が「SNSで補強され続けてきた」】からの続き──。安倍晋三・元首相が銃撃され死亡した事件を巡り、奈良地裁では10月28日に初公判が開かれた。（全3回の第3回）＊＊＊【画像9枚】世界中に衝撃が走った「元首相暗殺事件」…凶行に及ぶ以前の山上被告の表情屈託のない笑顔が印象的だ