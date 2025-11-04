2022年7月に安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件を巡り、奈良地裁では10月28日に裁判員裁判による初公判が開かれた。殺人罪などに問われている山上徹也被告は罪状認否で「私がしたことに間違いありません」と殺人罪は認めた。一方、弁護側は銃刀法違反の発射罪に関して「手製の銃は銃刀法の規制対象外」と無罪を主張した。（全3回のうち第1回）＊＊＊【画像9枚】世界中に衝撃が走った「元首相暗殺事件」…凶行に及ぶ以前